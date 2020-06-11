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Происшествия

В Северодонецке "накрыли" call-центр, обслуживающий российский бизнес (фото)

10:58 11 июня 2020
в call-центре

Контрразведчики СБУ в Северодонецке Луганской области блокировали работу нелегального call-центра, который обслуживал несколько ведущих российских операторов мобильной связи и одну из торговых сетей страны-агрессора.

По данным предварительного следствия, подпольную фирму организовал частный предприниматель из Северодонецка.

В течение нескольких месяцев структура работала в обход налогового законодательства.

Теневики предоставляли услуги диспетчерской связи и обеспечивали работу службы клиентской поддержки российских компаний, которые причастны к финансированию террористов и оккупационной администрации в ОРДЛО.

Во время обысков в помещении call-центра правоохранители изъяли электронные и бумажные носители информации, которые доказывают сотрудничество нелегальной структуры со страной-агрессором.

Зарегистрировано уголовное производство по статье «Действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти».

СБУ проверяет причастность сотрудников и организаторов call-центра к деятельности спецслужб РФ на временно оккупированных территориях Донбасса.

Напомним, на днях в Харькове сотрудники СБУ задержали гражданина Украины, который работал на разведцентр Генштаба Вооруженных сил России.

Другого предателя — генерал-майора СБУ Валерия Шайтанова, подозреваемого в госизмене и пособничестве в покушении на теракт — Киевский апелляционный суд оставил под стражей до 8 августа.

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