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У Путина нервно отреагировали на новый статус Украины в НАТО
В России недовольны тем, что соседняя Украина на днях получила статус члена Программы расширенных возможностей НАТО.
Пресс-секретарь президента Путина Дмитрий Песков заявил, что это не способствует укреплению безопасности и стабильности в Европе. Он также отметил, что позиция Москвы относительно появления НАТО у российских границ последовательна и хорошо известна.
«Мы всегда очень внимательно относимся к приближению военной инфраструктуры НАТО к нашим границам, мы вынуждены принимать соответствующие необходимые меры по обеспечению собственной безопасности в связи с этим», — цитирует Пескова «Европейская правда».
Напомним, 12 июня Североатлантический совет признал Украину членом Программы расширенных возможностей НАТО. Президент Зеленский заявил, что новый статус является практичным решением, которое позволит Украине и Альянсу еще лучше взаимодействовать ради общей безопасности.
Новый статус позволит Украине достичь совместимости с НАТО в рамках участия в программах и учениях Альянса, а также совместимости в контексте обмена информацией.
Министерство обороны США назвало «критически важным» партнерство с Украиной в оборонной сфере в процессе стратегического противостояния Соединенных Штатов с Россией.156
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