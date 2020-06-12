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Украина стала участником Программы расширенных возможностей НАТО: что это значит

В пятницу, 12 июня, Украина получила статус члена Программы расширенных возможностей НАТО. Об этом министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил в своем Facebook, опубликовав соответствующий скрин с сайта Североатлантического альянса.

При этом министр напомнил, что заявку на получение нового статуса наша страна подала в январе 2020 года.

«Мы долго шли к этому заголовку на сайте НАТО. В январе 2020 года… Украина официально подала заявку на участие в Программе расширенных возможностей НАТО. Потом было много дипломатии. Очень много дипломатии на всех уровнях. И вот все сработало. Мало кто верил, что нам удастся, но мы это сделали», — написал Дмитрий Кулеба.

По информации пресс-службы НАТО, программа направлена на поддержку и углубление сотрудничества между союзниками и партнерами, которые внесли значительный вклад в операции и миссии под руководством НАТО.

«Будучи партнером по расширенным возможностям, Украина получит выгоду от специально разработанных возможностей для поддержки такого вклада. Это включает в себя расширенный доступ к программам по взаимодействию, а также более широкий обмен информацией, включая извлеченные уроки», — говорится в сообщении.

В настоящее время, кроме Украины, партнерами НАТО с расширенными возможностями являются Австралия, Финляндия, Грузия, Иордания и Швеция.

Напомним, в начале июня Верховная Рада проголосовала за введение в Украине новых воинских званий высшего офицерского состава в соответствии с воинскими званиями, принятыми в ведущих странах-членах НАТО.

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