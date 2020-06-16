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Мир

В Ингушетии устроили кровавую бойню из-за земли: много погибших (видео)

15:19 16 июня 2020
Перестрелка в Нарзани

В российском городе Назрань (Ингушетия) во время перестрелки погибли четыре человека, в том числе и правоохранитель — участковый. Ранее в Москве мужчина ранил двоих сотрудников ГИБДД

Российские паблики также сообщают, что во время ЧП ранение получили семь человек. По предварительным данным, спор, закончившийся стрельбой, возник из-за земельного вопроса Есть слухи, что землю не поделили два брата.

Всего участниками перестрелки стали 15 человек.

"Погибшие в перестрелке в Ингушетии — это Медовы и сторож Аксидоев. Скончались: участковый Азамат Медов, а также Медовы Адам и Магомед. Между родственниками возник конфликт, сторож Аксидоев пытался их разнять, но, как и Медовы, погиб в перестрелке (на видео ее начало)", - передает "МЭШ".

 

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Ростовской области России люди, не поделившие участки для выпаса скота, устроили перестрелку на пастбище — пять человек погибли, еще двое — ранены.

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