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В Ингушетии устроили кровавую бойню из-за земли: много погибших (видео)
В российском городе Назрань (Ингушетия) во время перестрелки погибли четыре человека, в том числе и правоохранитель — участковый. Ранее в Москве мужчина ранил двоих сотрудников ГИБДД
Российские паблики также сообщают, что во время ЧП ранение получили семь человек. По предварительным данным, спор, закончившийся стрельбой, возник из-за земельного вопроса Есть слухи, что землю не поделили два брата.
Всего участниками перестрелки стали 15 человек.
"Погибшие в перестрелке в Ингушетии — это Медовы и сторож Аксидоев. Скончались: участковый Азамат Медов, а также Медовы Адам и Магомед. Между родственниками возник конфликт, сторож Аксидоев пытался их разнять, но, как и Медовы, погиб в перестрелке (на видео ее начало)", - передает "МЭШ".
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Ростовской области России люди, не поделившие участки для выпаса скота, устроили перестрелку на пастбище — пять человек погибли, еще двое — ранены.211
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Ее называли Железной Леди: в Одессе попрощались с погибшей участницей ультрамарафона Екатериной Катющевой (фото)
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