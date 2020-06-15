Мир

В Москве средь бела дня расстреляли полицейских: детали и видео происшествия

В Москве в понедельник, 15 июня, произошла перестрелка на Ленинском проспекте. Напомним, в начале июня огонь по москвичам открыл бывший директор завода «Серп и Молот».

Ранения получили два сотрудника ГИБДД. По предварительной информации, стрелявший также получил ранение, сообщают Telegram-каналы 112 и Baza.

В комментарии журналистам очевидцы сообщили, что огонь по полицейским открыл мужчина, проходящий мимо временного поста ГИБДД. Сначала он ранил одного правоохранителя, а затем его самого ранили ответным огнем. Уже упав, злоумышленник снова сделал два выстрела и поразил второго полицейского. По другой версии, огонь открыл водитель авто, которое остановили для проверки.

В сети появилось видео момента перестрелки.

По предварительным данным, стрелок был с травматическим оружием.

Один из пострадавших полицейских находится в тяжелом состоянии.

Напомним, в Украине в начале июня произошла массовая перестрелка в городе-спутнике Киева Броварах. Тогда полиция задержала 24 человека, — в основном сотрудников охранных фирм, которые прибыли в город специально ради передела рынка пригородных автоперевозок.

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