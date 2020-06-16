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Гламур

Звезда сериала «Однажды под Полтавой» Анна Саливанчук ждет ребенка (фото)

16:25 16 июня 2020
Анна Саливанчук

Звезда комедийного сериала «Однажды под Полтавой» Анна Саливанчук скоро станет мамой во второй раз. 34-летняя актриса призналась, что в конце августа родит мальчика. Свое положение первые месяцы она скрывала даже от продюсеров ситкома. А сейчас откровенно рассказала о второй беременности и снялась в пикантной фотосессии для Viva.ua, показав внушительный животик.

Анна говорит, что во время второй беременности чувствует себя огромной. При первой на аналогичном сроке живот был гораздо меньше.

«Вторая беременность запланированная, я очень хотела второго ребенка. Случилось интересное совпадение — я забеременела вторым ребенком спустя 5 лет. Получилась разница в возрасте, как у меня с моим братом. Совпали даже месяцы: брат родился в ноябре, а я в августе. Мой сын Глеб тоже родился в ноябре, а второго ребенка я жду в августе», — рассказала Анна Viva.ua.

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что ONUKA и Евгений Филатов впервые рассказали о новорожденном ребенке и поделились своими семейными ценностями.

Вот-вот второго ребенка родит певица Джамала.

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