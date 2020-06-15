Беременная Джамала рассказала, как готовится к родам (видео)

Гламур

Популярная певица Джамала, которая совсем скоро станет мамой во второй раз, рассказала, как готовится к родам. Певица приняла участие в показе новой коллекции украинского дизайнера, который создал для Джамалы комбинезон из ее старых джинсов.

Джамала призналась, несмотря на огромный живот, ведет активный образ жизни, передвигается так, что медики на осмотрах за ней не успевают и просят сбавить обороты. Но Джамала чувтсвует себя хорошо и на всякий случай возит с собой все необходимое для роддома. Ребенок может появиться на свет в любой момент.

«Каждый раз ты не знаешь, когда это произойдет. Например, Эмира я родила на 37 неделе. Эти все даты, которые высчитывают, — это круто, но решает ребенок все же», — сказала Джамала в интервью Кате Осадчей в программе «Светская жизнь».

К появлению малыша они с мужем Бекиром уже подготовили сына Эмира, он с нетерпением ждет братика или сестричку. Пол ребенка певица пока не раскрывает, но призналась, что для малыша готовят отдельную детскую, в комнате заканчивают ремонт.

Ранее Джамала показала смелый образ в черном кружевном боди.

Напомним, певица Alyosha и Тарас Тополя признались, что у них будет девочка.

Второго ребенка также ожидает Светлана Тарабарова, семейство будет жить в недавно приобретенном коттедже под Киевом.

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