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Гламур

«Отобрало дар речи»: ONUKA впервые рассказала о беременности

13:17 16 июня 2020
ONUKA Ната Жижченко

Лидер группы ONUKA Наталья Жижченко и солист проекта The Maneken Евгений Филатов, недавно впервые ставшие родителями, поделились своими семейными ценностями, рассказали о маленьком сыне и признались, почему скрывали беременность. Музыканты дали откровенное интервью Viva! и украсили digital-обложку.

Певица говорит, что испытала неимоверные эмоции, впервые увидев сына.

«У меня была первая мысль: какой же он красивый! У него был очень серьезный и осознанный взгляд. Если честно, мне даже жутко стало, потому что он заглянул куда-то очень глубоко, посмотрев на меня. Этот момент я запомню на всю жизнь», — поделилась Ната.

Она призналась, что новость о беременности стала для них с Евгением очень неожиданной, но желанной.

«Сначала отобрало дар речи, а потом уже пришло понимание, что на все свое время. Несмотря на мои планы на жизнь, у жизни на меня свои планы», — сказала молодая мама.

«Это один из самых ярких моментов не только в нашей совместной истории с Натой, а и во всей жизни. Новость была неожиданной, но, не буду скрывать, долгожданной», — добавил Евгений.

Специально афишировать новость о будущем пополнении супруги не хотели, просто окунулись с головой в работу, Ната не хотела, чтобы во время гастролей коллектив делал ей поблажки. А последние месяцы перед рождением сына она провела дома на карантине.

«У нас был тур по Китаю, США, никто даже не подозревал о беременности. План был такой: если работаем, то на полную силу, как всегда. Никто, кроме Жени и меня не знал, что у нас происходит. Кроме того, нужно было сделать паузу, чтобы поработать над новым материалом. Все как-то совпало — и беременность, и творческий отпуск и запись нового альбома», — рассказала Ната.

Певица пока обходится без помощи няни. Говорит, что научилась так планировать свой график, что хватает времени на решение бытовых проблем и на работу. Но в целом, все зависит от маленького Саши. Уходить в декрет ONUKA не собирается, обещает в ближайшее время порадовать новым материалом.

Ранее Ната показала новорожденного сына.

Скоро во второй раз станет мамой и певица Джамала, она возит с собой обменную карту и родовой пакет.

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