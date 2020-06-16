26.64 / 26.87 29.84 / 30.31
Киев: +27
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Происшествия

Изрезал ножом двухлетнего сына: шокирующее ЧП под Запорожьем

17:20 16 июня 2020
Полиция

Во вторник, 16 июня, под Запорожьем отец ранил ножом двухлетнего сына. Под Киевом мужчина выбросил пятилетнего мальчика из окна квартиры.

как сообщает пресс-служба Нацполиции Запорожской области, Ночью в Новониколаевское отделение полиции ГУНП в Запорожской области позвонила жительница района. Она сказала, что ее сожитель в нетрезвом виде во время ссоры несколько раз ударил ножом их двухлетнего сына.

Правоохранители выехали на место происшествия и быстро доставили раненого мальчика вместе в шокированной матерью в больницу.

Сейчас ребенок находится в реанимационном отделении, его состояние остается стабильно тяжелым.

Отец мальчика задержан.

Ранее сообщалось, что в Днепропетровской области произошла странная смерть двухлетнего ребенка. Вскоре выяснились жуткие подробности произошедшего — задержаны мать мальчика и его отчим.

135

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Полиция

Изрезал ножом двухлетнего сына: шокирующее ЧП под Запорожьем

Адольф Гитлер

Последний путь Гитлера: как в СССР 25 лет прятали тело фюрера

деньги

"Взбесившийся" банкомат осчастливил жителя Закарпатья, но он решил вернуть банку "халявные" деньги

Окно

Под Киевом мужчина выбросил из окна 5-летнего ребенка (фото, видео)

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер