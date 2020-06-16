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Изрезал ножом двухлетнего сына: шокирующее ЧП под Запорожьем
Во вторник, 16 июня, под Запорожьем отец ранил ножом двухлетнего сына. Под Киевом мужчина выбросил пятилетнего мальчика из окна квартиры.
как сообщает пресс-служба Нацполиции Запорожской области, Ночью в Новониколаевское отделение полиции ГУНП в Запорожской области позвонила жительница района. Она сказала, что ее сожитель в нетрезвом виде во время ссоры несколько раз ударил ножом их двухлетнего сына.
Правоохранители выехали на место происшествия и быстро доставили раненого мальчика вместе в шокированной матерью в больницу.
Сейчас ребенок находится в реанимационном отделении, его состояние остается стабильно тяжелым.
Отец мальчика задержан.
Ранее сообщалось, что в Днепропетровской области произошла странная смерть двухлетнего ребенка. Вскоре выяснились жуткие подробности произошедшего — задержаны мать мальчика и его отчим.135
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