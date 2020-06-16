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Мир

В России грузовик без тормозов устроил мясорубку на трассе: жуткое видео

17:37 16 июня 2020
Знак

Во вторник, 16 июня, в Челябинской области РФ произошло крупное ДТП, в котором столкнулись стразу шесть автомобилей. Ранее стало известно, почему роcсийский актер Ефремов выпил перед смертельным ДТП.

Как сообщает Telegram-канал Mash, на трассе в Челябинской области грузовик протаранил пять автомобилей — причиной стали отказавшие тормоза. ДТП произошло в Катав-Ивановском районе.

В аварии погибло два человека, еще семеро получили ранения. Пострадавшие авто: Audi-Q7, Лада Гранта, Renault Sandero, ВАЗ-2114, грузовик Cino.

Полиция устанавливает обстоятельства ДТП.

Ранее сообщалось, что четверо граждан Украины попали в кровавую аварию, которая произошла в России в Смоленской области. Один из украинцев погиб на месте ДТП, еще один попал в реанимационное отделение.

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