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Адвокат Ефремова объяснил, почему актер напился перед смертельным ДТП

18:52 15 июня 2020
Михаил Ефремов

Адвокат российского актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев рассказал, почему его клиент был в состоянии сильного алкогольного опьянения перед смертельным ДТП.

«У него умер близкий человек. Это был близкий друг Михаила. Он умер в тот же день, когда случилось ДТП. Михаил был в трауре и подавлен», — цитирует адвоката «Московский комсомолец».

Пашаев также объяснил, что Ефремов записал видеообращение с извинениями перед родными погибшего не для публикации.

«Это была моя инициатива. Михаил даже не знал, что я это буду публиковать. Я сказал ему, что видео нужно записать для меня. Дело в том, что Михаил настолько убит горем и корит себя, что с самого начала у нас с ним даже случился небольшой разлад. Он сказал, что будет настаивать, чтобы его посадили в тюрьму. Я спросил его, будет ли от этого легче погибшему и его семье? После этого Михаил целых три раза пытался извиниться публично, но журналисты каждый раз вырезали этот момент. Поэтому записали видео», — подчеркнул адвокат.

Напомним, что в ДТП пострадал водитель службы доставки Сергей Захаров. Он умер в больнице от потери крови.

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