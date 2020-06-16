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Происшествия

Ливень затопил Николаев: видео настоящего наводнения в центре города

18:39 16 июня 2020
Потоп

Во вторник, 16 июня непогода привела к тому, что в Николаеве в центре затопило несколько улиц. А на днях жертвой непогоды стал 17-летний парень в Черновицкой области.

Видео потопа в Николаеве разместили в соцсети. Так, при просмотре ролика заметно, что в Николаеве идет настолько сильный дождь, что городская система канализации явно не справляется с потоками воды. В результате центральные улицы настолько затоплены, что машины едва проезжают по ним.

Ранее сообщалось, что циклон Octavia, который принес в Украину ливни, град и шквалы, вскоре должен ослабнуть. Однако пока мощные ливни накрыли ряд городов Украины в различных областях. Местами они переходят в шквал и грады.

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