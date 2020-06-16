Ливень затопил Николаев: видео настоящего наводнения в центре города

Происшествия

Во вторник, 16 июня непогода привела к тому, что в Николаеве в центре затопило несколько улиц. А на днях жертвой непогоды стал 17-летний парень в Черновицкой области.

Видео потопа в Николаеве разместили в соцсети. Так, при просмотре ролика заметно, что в Николаеве идет настолько сильный дождь, что городская система канализации явно не справляется с потоками воды. В результате центральные улицы настолько затоплены, что машины едва проезжают по ним.

Хто там просив регіональні місцеві потопи? Мико pic.twitter.com/D41kWlMyjD — Housepainter (@go2the5dogs) June 16, 2020

Ранее сообщалось, что циклон Octavia, который принес в Украину ливни, град и шквалы, вскоре должен ослабнуть. Однако пока мощные ливни накрыли ряд городов Украины в различных областях. Местами они переходят в шквал и грады.

95

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter