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Клуб потребителей

Где в Киеве с 17 по 21 июня организуют продовольственные ярмарки (адреса)

20:59 16 июня 2020
продуктовая ярмарка в Киеве

В Киеве с 17 по 21 июня организованы сезонные и сельхозярмарки. В городе после перерыва разрешили работу продовольственных рынков, которые выполняют противоэпидемические требования. Правда, из-за ухудшения ситуации с количеством зараженных в городе могут вернуть часть отмененных ранее ограничений.

Одно из главных условий проведения ярмарок — соблюдение масочного режима и обеспечение социальной дистанции между покупателями. Перед продавцами в торговых точках должны быть защитные пластиковые или пленочные экраны, исключающие прямой контакт с посетителями. А продукцию торговцы должны сохранять надлежащим образом, скоропортящуюся — в холодильных камерах.

17 июня (среда) торговля пройдет:

в Днепровском — на проспекте Соборности, 2−20;

в Печерском — на улице Большой Васильковской (между улицами Ежи Гедройца и Ковпака);

в Подольском — на проспекте Правды, 5−11;

18 июня (четверг) распродажи организованы:

в Голосеевском районе — на улице Ломоносова (между улицами Стельмаха и Маричанской);

в Днепровском — на бульваре Перова, 8−10, проспекте Романа Шухевича (Генерала Ватутина), 12а;

в Святошинском — на улице Гната Юры, 5;

19 июня (пятница) ярмарки организованы в районах:

в Голосеевском — на проспекте Голосеевском, 116, проспекте Академика Глушкова, 25−53;

в Деснянском — на улице Шолом Алейхема (между улицами Милютенко и Кубанской Украины);

в Днепровском — на улицах Гродненской, 1/35−17а, Алма-Атинской, 64−74;

в Печерском — на пересечении улиц Л. Первомайского и И. Мечникова, в переулке Виноградном, 4−6;

в Соломенском — в переулке Ковальском (в пределах улиц Металлистов и Смоленской);

в Шевченковском районе — на улицах Ружинской, 16−18 (возле сквера), Рижской, 1, Деревлянской, 16−20, Бульварно-Кудрявской, 2−4, в проезде между улицами Гончара, 65а, и Б. Хмельницкого, 94;

20 июня (суббота) сельхозраспродажи предусмотрены по адресам:

в Голосеевском районе — на улицах Голосеевской, 4−10, Паньковской;

в Деснянском — на улицах Марины Цветаевой (между улицей Закревского и проспектом В. Маяковского), Лисковской (между улицами Милославской и Радунской);

в Днепровском — на бульваре Труда, 1−9;

в Оболонском — на улице П. Калнышевского, 1−5;

в Печерском — на улице Катерины Билокур;

в Подольском — на проспекте С. Бандеры (возле Куреневского парка);

в Святошинском — на улице Булгакова, 10−13/1;

в Соломенском — на улице Стадионной (в границах улиц Митрополита Василя Липковского и Богдановской);

в Шевченковском — на улице Богдана Гаврилишина, 1−17.

21 июня (воскресенье) торговля запланирована:

в Голосеевском районе — на улице Маршала Конева (в пределах улиц М. Ломоносова и В. Касияна);

в Днепровском — на улице Сулеймана Стальского (в пределах улиц Радужной и Старосельской);

в Печерском — на улице Джона Маккейна (в пределах улиц Иоанна Павла II и Чигорина);

в Шевченковском — на улице Татарской, 32−38.

Напомним, «пробные» продуктовые ярмарки после строгого карантина прошли в Киеве с 26 мая. Официально карантин останется в силе до 22 июня.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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