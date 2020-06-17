Опасность для Европы: Польша выступила против завершения строительства "Северного потока-2"

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Пока министр иностранных дел Германии Хайко Маас подвергает критике американские санкции из-за газопровода «Северный поток — 2», его польский коллега Яцек Чапутович выступил с подтверждением того факта, что Польша продолжает выступать против завершения строительства газопровода.

Встреча глав двух внешнеполитических ведомств состоялась 16 июня в Варшаве, пишет «Польское радио».

Чапутович подчеркнул, что Польша с самого начала критиковала этот проект «как таковой, что не гарантирует Европе энергетической безопасности» и создает зависимость от российского «Газпрома» как единственного поставщика.

«Это составляет особую угрозу для стран Центрально-Восточной Европы, в частности для таких наших соседей, как Украина. Поэтому мы считаем, что должны добиваться диверсификации (источников, — ред.) поставки и невыполнения этого проекта», — сказал Чапутович.

Чапутович напомнил, что благодаря, в частности, строительству газопровода Baltic Pipe и развитии LNG-терминалов Польша хочет полностью избавиться от зависимости от поставок сырья из России, а таким образом усилить энергетическую безопасность региона.

В то же время, Маас выразил сопротивление относительно ужесточения американских санкций, введенных против «Северного потока-2».

«Наша позиция относительно этого проекта остается неизменной. Те варианты, которые сегодня обсуждаются, — это экстерриториальные санкции, которых мы не воспринимаем», — сказал глава МИД Германии.

Напомним, что 4 июня в Сенат Соединенных Штатов внесли законопроект о расширении санкций против российского газопровода «Северного потока — 2».

Ранее «ФАКТЫ» писали, что в Германии отказали компании Nord Stream 2 AG в выводе «Северного потока-2», проходящего через территорию страны, из-под действия Газовой директивы Евросоюза. Согласно директиве, владеть трубопроводом и поставлять по нему газ не может одна и та же компания. Также к трубопроводу должны иметь доступ независимые поставщики газа — к 50 процентам мощности трубопровода.

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