- 04:44 Больше пяти сантиметров: в Черкассах напуганы нашествием гигантских "тропических" тараканов
- 04:02 Опасность для Европы: Польша выступила против завершения строительства "Северного потока-2"
- 02:58 Пиво поможет защититься от старческого слабоумия, — японские ученые
- 02:30 В Кабмине рассказали, что будет с экономикой в случае второй волны коронавируса
- 01:25 В Иране определились со страной, куда передадут "черные ящики" сбитого самолета МАУ, — Трюдо
- 00:58 Секс-гигант черепаха Диего вернулся домой после десятилетий жизни в неволе
- 00:38 Украина обратилась к генсеку ООН Гутерришу по поводу репрессий РФ в оккупированном Крыму
- 16.06 23:55 Письмо Ван Гога и Гогена об "экскурсиях в бордели" продали на аукционе во Франции: названа цена
- 16.06 23:29 Поедем с комфортом: европейцы помогут построить в Украине "автобаны"
- 16.06 22:54 Адвокатам Мангера отказали в отводе судьи, суд будет закрытым
- 16.06 22:08 В СНБО обнаружили носителя коронавируса, начато расследование
- 16.06 22:00 RAB-тариф создаст тенденцию к постепенному снижению тарифов, — эксперт
Опасность для Европы: Польша выступила против завершения строительства "Северного потока-2"
Пока министр иностранных дел Германии Хайко Маас подвергает критике американские санкции из-за газопровода «Северный поток — 2», его польский коллега Яцек Чапутович выступил с подтверждением того факта, что Польша продолжает выступать против завершения строительства газопровода.
Встреча глав двух внешнеполитических ведомств состоялась 16 июня в Варшаве, пишет «Польское радио».
Чапутович подчеркнул, что Польша с самого начала критиковала этот проект «как таковой, что не гарантирует Европе энергетической безопасности» и создает зависимость от российского «Газпрома» как единственного поставщика.
«Это составляет особую угрозу для стран Центрально-Восточной Европы, в частности для таких наших соседей, как Украина. Поэтому мы считаем, что должны добиваться диверсификации (источников, — ред.) поставки и невыполнения этого проекта», — сказал Чапутович.
Чапутович напомнил, что благодаря, в частности, строительству газопровода Baltic Pipe и развитии LNG-терминалов Польша хочет полностью избавиться от зависимости от поставок сырья из России, а таким образом усилить энергетическую безопасность региона.
В то же время, Маас выразил сопротивление относительно ужесточения американских санкций, введенных против «Северного потока-2».
«Наша позиция относительно этого проекта остается неизменной. Те варианты, которые сегодня обсуждаются, — это экстерриториальные санкции, которых мы не воспринимаем», — сказал глава МИД Германии.
Напомним, что 4 июня в Сенат Соединенных Штатов внесли законопроект о расширении санкций против российского газопровода «Северного потока — 2».
Ранее «ФАКТЫ» писали, что в Германии отказали компании Nord Stream 2 AG в выводе «Северного потока-2», проходящего через территорию страны, из-под действия Газовой директивы Евросоюза. Согласно директиве, владеть трубопроводом и поставлять по нему газ не может одна и та же компания. Также к трубопроводу должны иметь доступ независимые поставщики газа — к 50 процентам мощности трубопровода.12
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Из предвыборного выступления кандидата в депутаты: «Выбрав меня, вы получите то, чего у вас нет, не было и никогда не будет!»