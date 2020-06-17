В России умерла лжехирург Алена Верди, калечившая пациентов

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В одной из больниц Краснодара после двухнедельной комы скончалась 38-летняя лжехирург Алена Верди, заслужившая известность, когда на нее завели уголовное дело из-за изуродованных пациенток.

Об этом пишет КП.

Как удалось узнать изданию, причиной смерти «прославившегося» на всю страну псевдопластического хирурга стал обширный инсульт с образованием субдуральной гематомы, серьезно поражен мозг.

Все две недели, что пациентка находилась в коме, врачи прикладывали всевозможные усилия. Однако состояние Алены Верди уже в первый день госпитализации было критическим. Ее организм получил большую дозу инсулина, что привело к гипогликемической коме. В этом опасном состоянии страдает, прежде всего, мозговая деятельность. Из-за этого нарушается дыхание — человек не может дышать сам. Именно поэтому женщину подключили к аппарату ИВЛ.

Журналисты напоминают, что 4 июня должно было состояться первое заседание по громкому уголовному делу. Перед судом наконец-то должна была предстать Алена Верди, которую обвинили в семи эпизодах оказания медуслуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни, повлекших причинение тяжкого вреда здоровью. Но за шесть дней до слушаний женщина попала в больницу.

До этого она находилась под домашним арестом. Правда, режим толком не соблюдала. Сотрудники ФСИН зафиксировали грубое нарушение, когда она вместе с подругой отправилась наводить красоту. Из-за этого ей должны были изменить меру пресечения и отправить в СИЗО.

Пострадавшие от рук Алены Верди пациентки будут продолжать добиваться справедливости. Теперь они возьмутся за клинику, в которой проходили некачественные хирургические вмешательства.

Характерно, что один из дипломов об образовании, которые Верди предоставляла по месту работы, был выдан киевским Национальным медицинским университетом имени Богомольца, который девушка якобы окончила в 2005 году. Как выяснили следователи, студентки с такими данными в списках вуза не обнаружено.

Серьезные неприятности у Алены Верди начались в 2017 году, когда в Краснодаре скончалась ее пациентка. Однако для «хирурга» все обернулось лишь штрафом. А в 2019 году на Верди завели уголовное дело по жалобе одной из ее пациенток. В процессе расследования число пострадавших от скальпеля Верди в уголовном деле увеличилось до 7 человек: вывернутые веки, бугор в паху из-за забытой во время операции резинки от перчатки, «исчезнувший» во время ринопластики каркас переносицы и другие последствия хирургических вмешательств.

При этом увечья женщин были признаны неопасными для жизни и подследственную перевели из СИЗО под домашний арест.

По информации российских СМИ, еще во время пребывания в СИЗО Алена Верди написала письмо, в котором упрекнула бывшую пациентку в желании добиться для нее наказания и сообщила, что сидеть в тюрьме она все равно не будет.

«Ты довольна? 6 лет мне достаточно? Или мало? Ты как думаешь? Только вот разочарую я тебя, извини. Не буду я сидеть. Лежать буду. Успокоенно, смиренно и уже ни о чем не думать», — писала Алена Верди.

Также стоит отметить, что друзья Алены Верди догадывались, что ее дипломы липовые и считали, что у женщины серьезные психологические проблемы. О ее патологической тяге к хирургическим вмешательствам рассказал ее друг Артем Черниенко. По его словам, Верди делала сама себе липосакцию на животе и ногах, а также самостоятельно меняла форму своих ушей, оставив большие шрамы.

Ранее «ФАКТЫ» писали о другом случае, где замешан еще один «доктор», хотя и настоящий: в США состоялся суд над Манишем Гуптой, который вкалывал девушкам транквилизатор и насиловал их, когда они теряли сознание.

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