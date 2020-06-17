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Борцы за справедливость: Питт и Энистон объединили усилия ради общего дела
Признанный голливудский красавец Брэд Питт, на внешности которого, к сожалению, плохо отразился карантин, решил не отставать от социальной жизни своей страны и принять активное участие в решении проблемы расовой дискриминации.
При этом действовать актер стал не один, и не в компании Анджелины Джоли, с которой они вместе воспитывают дочь Захару, уроженку Эфиопии, а вместе со своей бывшей женой Дженнифер Энистон, пишет The Mirror.
Так, после того как звезда «Друзей» на прошлой неделе сделала крупное пожертвование — в размере 1 миллиона долларов — на счет благотворительной организации Color of Change, такой же шаг предпринял и Брэд Питт.
При этом, как утверждал инсайдер, Брэд и Дженнифер встречались в ее доме и обсуждали, чем еще они могут помочь.
«Брэд очень вовлечен в благотворительность из-за Джен, он решил дополнить ее пожертвование. Кроме того, он выходил на акцию протеста на этой неделе и на следующий день посетил дом актрисы. Они оба очень неравнодушные люди и действительно хотят помочь», — утверждает инсайдер.
В то же время Дженнифер Энистон, утверждает источник, действительно не смогла остаться в стороне от происходящего в стране, будучи очень тронута несправедливостью произошедшего с Джорджем Флойдом. В свою очередь Брэд присоединился к протестным акциям по большей части из-за своей дочери Захары, которая, будучи темнокожей, также может столкнуться в будущем с расовыми предрассудками.
«Он серьезно относится к выбору того, что собирается поддерживать. Он умный, заботливый джентльмен, которым люди могут гордиться. Поддержка движения Black Lives Matter — это правое дело, поэтому неудивительно, что он к нему присоединился, — заверил инсайдер.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что отношения между Брэдом Питтом и Дженнифер Энистон, в которые активно вторгается еще одна пассия актера, Алия Шокат, стали причиной для новых серьезных недомолвок актера с Анджелиной Джоли.35
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