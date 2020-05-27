Карантин плохо отразился на внешнем виде Брэда Питта (фото)

Шоу-бизнес

В сети появились снимки Брэда Питта, удивившие его поклонников. На них актер, который за все время карантина не посещал парикмахерскую, выглядит весьма неряшливо. Его волосы сильно отросли — так что появились темные корни и сразу стало очевидно, что 56-летний Брэд красится. Питт также одет в мешковатые рваные джинсы и мятый пуловер.

Фанаты остались недовольны. «Он похож на бомжа», «Слишком стар для длинных волос», — писали они.

Как сообщает издание Daily Mail, фотографии были сделаны в Малибу, по время прогулки Брэда с его другом — басистом группы Red Hot Chili Peppers Майклом Бэлзари. Они рассматривали мотоцикл BMW R-1250 стоимостью 20 тысяч долларов.

Brad Pitt chats up pal Flea in Malibu while looking at a $ 20K motorcycle: The ex of Angelina Jolie was looking at a BMW R-1250 motorcycle with his longtime friend Flea, a bassist with the rock band Red Hot Chili Peppers of the hit song Californication. https://t.co/7FFNJos4Xr pic.twitter.com/3OFr8NSDB5 — RushReads (@RushReads) May 26, 2020

Ранее «ФАКТЫ» писали, что новой пассией Брэда Питта стала тележурналистка — СМИ.

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