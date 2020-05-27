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Шоу-бизнес

Карантин плохо отразился на внешнем виде Брэда Питта (фото)

18:30 27 мая 2020
Брэд Питт
Анна ДЖЕДЖУЛА, «ФАКТЫ»

В сети появились снимки Брэда Питта, удивившие его поклонников. На них актер, который за все время карантина не посещал парикмахерскую, выглядит весьма неряшливо. Его волосы сильно отросли — так что появились темные корни и сразу стало очевидно, что 56-летний Брэд красится. Питт также одет в мешковатые рваные джинсы и мятый пуловер.

Фанаты остались недовольны. «Он похож на бомжа», «Слишком стар для длинных волос», — писали они.

Как сообщает издание Daily Mail, фотографии были сделаны в Малибу, по время прогулки Брэда с его другом — басистом группы Red Hot Chili Peppers Майклом Бэлзари. Они рассматривали мотоцикл BMW R-1250 стоимостью 20 тысяч долларов.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что новой пассией Брэда Питта стала тележурналистка — СМИ.

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