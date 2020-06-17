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Дожди, грозы и жара: синоптики уточнили прогноз погоды на ближайшие дни
В ближайшие несколько дней Украину накроют дожди с грозами, местами возможен град.
В среду, 17 июня, ливни пройдут почти на всей территории страны, кроме юга и востока. Температура воздуха + 25 + 30 градусов, на востоке до +32, на западе + 22 + 27 градусов. Ветер юго-восточный, умеренный, временами порывистый.
В Киеве, по прогнозу Укргидрометцентра, 17 июня дождь и грозой, температура + 26 + 28 градусов.
В четверг, 18 июня, погода не изменится. Дожди, грозы, местами град ожидаются на всей территории Украины. Жара сохранится.
Напомним, по прогнозу синоптика Натальи Диденко, после 22 июня в Украине станет значительно прохладнее.
ФОТО Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»
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