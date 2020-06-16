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В среду, 17 июня, на западную часть Украины влажная воздушная масса принесет дожди и грозы. Кроме того, дожди с грозами также вероятны в северных областях и локально — в центральных. На юге и востоке — без осадков, только на Харьковщине днем возможен ливень и гроза, пишет в Facebook синоптик Наталья Диденко.
Ветер юго-восточный, умеренный, временами порывистый.
По словам синоптика, небольшой или умеренный дождь при нынешней синоптической ситуации может мгновенно переходить в сильный ливень со шквалом и даже градом.
Температура воздуха особо не изменится: завтра днем в Украине + 25 + 30 градусов, на востоке до +32, на западе + 22 + 27 градусов.
Во второй половине недели воздух прогреется выше +30 градусов, но после 22 июня станет значительно прохладнее.
В Киеве 17 июня дождь и грозой, температура + 26 + 28 градусов.
Напомним, 12 июня в Киеве зафиксировали температурный рекорд — среднесуточная температура воздуха впервые за 140 лет составила +27,9 градусов. Ранее за два июньских дня были установлены сразу четыре рекорда.
ФОТО Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»169
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