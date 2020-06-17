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Пекин закрывает все школы и останавливает авиасообщение из-за коронавируса

7:52 17 июня 2020
Китайские школьники в масках

В столице Китая Пекина из-за новой вспышки коронавируса возвращают жесткие ограничения. Как сообщает издание Metro, все школы и университеты в городе закрыты. Местным жителям рекомендовано не совершать никаких поездок без особой необходимости. Тем, кому все же требуется выехать за пределы региона, необходимо будет сдать тест на вирус и получить медицинскую справку о результате.

Ряд микрорайонов Пекина остается на строгом карантине. Власти столицы приостановили либо сократили работу ряда автобусных маршрутов. Международные аэропорты столицы Китая Дасин и Шоуду отменили более 900 внутренних рейсов. Введен запрет на посещение Пекина туристическими группами из других регионов Китая. Отменены развлекательные и спортивные мероприятия.

Между тем число инфицированных COVID-19 по данным на утро 17 июня возросло в Пекине до 137 человек — с тем, что в течение двух месяцев, до 11 июня, в городе уже не было новых случаев заражения COVID-19.

Власти Пекина называют ситуацию в столице «чрезвычайно серьезной». И считают, что ближайшие три дня станут решающими и позволят судить о том, удалось ли эффективно приостановить распространение коронавируса.

Между тем некоторые ученые предполагают, что «пекинский» коронавирус может быть заразнее «уханьского», в то время, как другие, напротив, считают, что он может быть менее агрессивен.

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