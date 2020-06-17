- 08:15 Потери индийских военных на границе с Китаем возросли до 20 человек
- 08:01 Александр Корниенко: «Перенос местных выборов маловероятен, это сложный процесс»
- 07:56 Ребров завоевал седьмой трофей в тренерской карьере
- 07:54 Убийство врача под Киевом: выяснились скандальные детали
- 07:52 Пекин закрывает все школы и останавливает авиасообщение из-за коронавируса
- 07:27 Дело Гандзюк: адвокаты заявили о новом задержании Мангера
- 07:08 Дожди, грозы и жара: синоптики уточнили прогноз погоды на ближайшие дни
- 06:50 Борцы за справедливость: Питт и Энистон объединили усилия ради общего дела
- 06:05 В России умерла лжехирург Алена Верди, калечившая пациентов
- 05:23 Снижает смертность от COVID-19 на треть: ВОЗ похвалила британское исследование о лечении коронавируса
- 04:44 Больше пяти сантиметров: в Черкассах напуганы нашествием гигантских "тропических" тараканов
- 04:02 Опасность для Европы: Польша выступила против завершения строительства "Северного потока-2"
Пекин закрывает все школы и останавливает авиасообщение из-за коронавируса
В столице Китая Пекина из-за новой вспышки коронавируса возвращают жесткие ограничения. Как сообщает издание Metro, все школы и университеты в городе закрыты. Местным жителям рекомендовано не совершать никаких поездок без особой необходимости. Тем, кому все же требуется выехать за пределы региона, необходимо будет сдать тест на вирус и получить медицинскую справку о результате.
Ряд микрорайонов Пекина остается на строгом карантине. Власти столицы приостановили либо сократили работу ряда автобусных маршрутов. Международные аэропорты столицы Китая Дасин и Шоуду отменили более 900 внутренних рейсов. Введен запрет на посещение Пекина туристическими группами из других регионов Китая. Отменены развлекательные и спортивные мероприятия.
Между тем число инфицированных COVID-19 по данным на утро 17 июня возросло в Пекине до 137 человек — с тем, что в течение двух месяцев, до 11 июня, в городе уже не было новых случаев заражения COVID-19.
Власти Пекина называют ситуацию в столице «чрезвычайно серьезной». И считают, что ближайшие три дня станут решающими и позволят судить о том, удалось ли эффективно приостановить распространение коронавируса.
Между тем некоторые ученые предполагают, что «пекинский» коронавирус может быть заразнее «уханьского», в то время, как другие, напротив, считают, что он может быть менее агрессивен.297
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Как говорила тетя Циля, женщина была создана для того, чтобы мужик не умер от счастья.