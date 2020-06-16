Заразнее коронавируса из Уханя: стали известны характеристики "пекинского вируса"

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Новый китайский коронавирус, обнаруженный на оптовом рынке в Пекине, возможно, еще более заразен чем тот, который был найден в Ухане. Об этом в беседе с РИА Новости рассказал профессор института вирусологии медицинского отделения Уханьского университета Ян Чжаньцю.

Ученый заявил, что со временем вирус эволюционирует и его характеристики меняются. По мнению профессора, новый коронавирус, появившийся в столице Китая, обладает повышенной заразностью.

Тем не менее специалист поспешил успокоить, что в Пекине сейчас установилась высокая летняя температура, что не способствует распространению заболевания. В Китае также разработаны эффективные защитные механизмы, которые позволят успешно бороться с вирусом.

Как известно, ранее новый коронавирус обнаружили на одном из крупнейших оптовых продовольственных рынков Пекина «Синьфади». Управляющий рынком уточнил, что SARS-CoV-2 нашли на доске, которая используется для разделки импортированного лосося. Выяснилось, что зараженная рыба поступила на рынок с закрытого рынка морепродуктов Цзиншэнь, где ранее был выявлен очаг распространения вируса.

Проверка рынка «Синьфади» была организована после того, как в китайской столице впервые после двухмесячного перерыва коронавирусной инфекцией заболели несколько человек. В Пекине в связи с обнаружением новых заболевших частично или полностью закрыли все продуктовые рынки.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что первая вспышка пневмонии COVID-19, вызванной коронавирусом нового типа, была зафиксирована в декабре 2019 года в Ухане. В то же время исследователи выяснили, что всплеск автомобильного трафика вокруг крупных больниц в городе наблюдался с конца лета и в начале осени 2019 года.

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