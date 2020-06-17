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С американца, чьи дети погибли в раскаленной машине, пока он спал в доме, сняли обвинения в убийстве
С жителя американского штата Оклахома Дастина Ли Денниса, чьи дети умерли в раскаленной машине, пока он спал в доме, сняли обвинения в их убийстве. Как сообщает New York Post, 31-летнего Дастина уже выпустили из тюрьмы.
Это произошло после того, как в распоряжение следователей попало видео камеры наблюдения, из которого следует, что четырехлетняя Тиган и трехлетний Райан, играя во дворе, сами забрались в автомобиль и оказались в ловушке, так как не смогли открыть дверь. Температура в городе Талса в этот день достигала 35 градусов. По оценке экспертов, в запертой машине температура воздуха могла прогреться до 48 градусов, если не выше.
Проснувшись спустя пять часов и не найдя малышей, Дастин бросился их искать, но нашел уже мертвыми на полу машины.
Сообщалось, что изначально сосед Дастина снял видео, в котором видно, как тот запирает машину и идет в дом без детей.
Пока неизвестно, предъявит ли Деннису другие обвинения — например, в пренебрежении своими родительскими обязанностями.
В среднем в США ежегодно в запертых машинах на жаре погибает 39 детей в возрасте до 15 лет.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что двухлетняя девочка умерла после того, как няня на семь часов заперла ее на жаре в машине.
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