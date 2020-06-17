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Мир

В Берлине новая вспышка коронавируса – сотни людей помещены на карантин

10:39 17 июня 2020
Пробирка с пробой коронавируса

В то время, как резко ухудшилась эпидемиологическая ситуация в столице Китая Пекине, в Берлине, где уже были ослаблены введенные в связи с пандемией ограничения, зафиксирована новая вспышка коронавируса. В районе Нойкельн, где проживает много мигрантов из Турции и арабских стран, на карантин отправлены жители 369 домохозяйств. Об этом сообщает департамент здравоохранения столицы Германии.

Как пишет Euronews, COVID-19 выявлен у 57 жителей квартала в шести разных многоквартирных домах, где в каждой двухкомнатной квартире могут проживать до 8−10 человек.

В Германии коронавирусом заразились в общей сложности уже 188 тысяч человек. Число умерших приближается к 9000.

В Берлине было зафиксировано свыше 7400 случаев заражения и 209 летальных исходов.

С 15 июня Германия открыла границы для жителей ряда европейских стран, а в течение предыдущих недель постепенно отменяла ограничения, установленные из-за эпидемии COVID-19. В стране работают детские сады, рестораны, магазины, тренажерные залы.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что десятки тысяч немцев, которых весной возвращали спецрейсами на родину, получат счета за эвакуацию.

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