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В Берлине новая вспышка коронавируса – сотни людей помещены на карантин
В то время, как резко ухудшилась эпидемиологическая ситуация в столице Китая Пекине, в Берлине, где уже были ослаблены введенные в связи с пандемией ограничения, зафиксирована новая вспышка коронавируса. В районе Нойкельн, где проживает много мигрантов из Турции и арабских стран, на карантин отправлены жители 369 домохозяйств. Об этом сообщает департамент здравоохранения столицы Германии.
Как пишет Euronews, COVID-19 выявлен у 57 жителей квартала в шести разных многоквартирных домах, где в каждой двухкомнатной квартире могут проживать до 8−10 человек.
В Германии коронавирусом заразились в общей сложности уже 188 тысяч человек. Число умерших приближается к 9000.
В Берлине было зафиксировано свыше 7400 случаев заражения и 209 летальных исходов.
С 15 июня Германия открыла границы для жителей ряда европейских стран, а в течение предыдущих недель постепенно отменяла ограничения, установленные из-за эпидемии COVID-19. В стране работают детские сады, рестораны, магазины, тренажерные залы.
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