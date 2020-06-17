В Киеве у пользователей Kyiv Smart City появились новые возможности: что изменилось

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В Киеве у пассажиров появились новые возможности. В приложении Kyiv Smart City отныне действует новый транспортный функционал. Пассажиры смогут заранее приобрести проездной (с фиксированным количеством поездок или безлимитный) на следующий месяц (начиная с 24 числа предыдущего месяца) или на полмесяца (с 14 числа текущего месяца). Об этом сообщается на портале горгосадминистрации.

Для покупки в разделе «Детали карточки» следует нажать «Приобрести проездной на…», потом выбрать нужный тариф (исходя из количества поездок). Если поездки на проездном закончились до окончания его срока действия, можно приобрести обычные поездки или же еще один проездной. Кроме того, у Kyiv Smart Card теперь доступный баланс «Кошелька», и за счет его средств у пользователя есть возможность «добрать» поездки для транспортной карточки или купить QR-билеты.

Обновленная версия приложения содержит также новый функционал и для автовладельцев. Они могут доплатить за хранение эвакуированного автомобиля. То есть если владелец машины не успевает забрать ее со штрафплощадки до конца оплаченного срока хранения, то срок можно продлить, доплатив через приложение за нужное количество дней.

Доплатить можно тогда, когда авто находится в процессе возвращения (после оплаты основного штрафа, эвакуации и хранения), но еще стоит на штрафплощадке. Для этого внизу экрана инструкций по возвращению автомобиля надо нажать на кнопку «Доплатить за хранение». Затем появляется экран доплаты, на котором выбирается желаемая дата возврата, способ оплаты указанной итоговой суммы. После доплаты за хранение авто его владелец возвращается к предыдущему экрану с инструкциями, где уже меняется конечная дата. А нажав кнопку «Доказательная база», также можно просмотреть фото нарушений с места эвакуации, открыть официальный документ о нарушениях.

А оплачиваются все новые и уже привычные услуги через Apple Pay и Google Pay.

Напомним, что с 1 июля е-билет в муниципальном столичном транспорте будет единственным способом оплаты проезда. А о жетонах и талонах можно забыть.

Оплатить проезд в общественном транспорте можно с помощью:

- KyivSmartCard;

- зеленой карты метро (до 31.03.2021, если не исчерпан оплаченный ресурс);

- бесконтактной банковской карточкой любой платежной системы (на желтых турникетах метро);

- мобильных приложений Google Pay, Apple Pay, KyivSmartСard;

- разовым билетом с QR-кодом (бумажным или электронным).

Е-билет можно приобрести в мобильном приложении и в Т-киосках.

Льготные категории (школьники, студенты) постепенно переходят на электронные ученические и студенческие билеты. Льготники с «Карточкой киевлянина» могут валидировать ее в транспорте.

Сейчас, когда изменилась система оплаты проезда в столичном общественном транспорте, появились и проездные с разным сроком действия — на фиксированное количество поездок и учитывающие разные потребности пассажиров. Месячные проездные на 46, 62, 92 и 124 поездки будут стоить соответственно 290 (145 на вторую половину месяца), 390 (195), 575 (287) и 770 (385) гривен. За 1300 гривен можно будет купить безлимитный проездной на все виды общественного транспорта (650 гривен стоит билет на вторую половину месяца). Впервые вводятся билеты без ограничения количества поездок на все виды транспорта с определенным сроком действия (с момента активации). Такие проездные на 24, 48 и 72 часа будут стоить соответственно 100, 150 и 200 гривен. Записываются поездки на электронную карточку Kyiv Smart Card синего цвета.

Ранее «ФАКТЫ» рассказывали, как в Киеве пользоваться е-билетом с 1 июля. Также читайте о том, как иногородним льготникам компенсировать затраты на проезд по Киеву в коммунальном транспорте.

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