Происшествия

С начала лета в Украине утонуло уже 100 человек: спасатели обнародовали страшную статистику

За первые две недели лета в Украине уже утонули 100 человек, среди которых 17 детей. В выходные, 13 и 14 июня, на воде погибло 24 человека, в том числе трое детей.

В ГСЧС отмечают, что часто причиной несчастий становится грубое нарушение правил безопасного поведения. Местами для купания люди выбирают ближайшие к дому водоемы, которые часто не являются безопасными и не оборудованы спасательными постами.

Спасатели призывают к неуклонному соблюдению правил поведения на воде.

В ГСЧС напоминают, что основными условиями для безопасного отдыха являются: правильный выбор места для купания; строгое соблюдение правил безопасности во время плавания; постоянный контроль за детьми со стороны взрослых; запрет на распитие алкогольных напитков.

Напомним, в Одессе за несколько дней на оборудованных пляжах в море утонули пять человек.

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