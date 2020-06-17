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Виноваты гуси: многократный чемпион мира по велоспорту разбился на тренировке (фото)
Четырехкратный чемпион мира в командных гонках, 36-летний голландский велогонщик Ники Терпстра получил серьезные травмы на тренировке, сообщает VeloNews.
Во время тренировочного заезда команда Терпстры объезжала небольшую стаю гусей на дороге. В результате голландец, вылетев в кювет, ударился о большой камень и получил переломы ребер и ключицы, коллапс легкого и сотрясение мозга.
Ники Терпстра получил при падении серьезные травмы
Жена велосипедиста (на фото с мужем в заголовке) в общении с журналистами заявила, что жизни Терпстры ничего не угрожает.
«Ники сильно разбился. Он в больнице, ему придется пробыть там еще несколько дней. Смертельной опасности нет, но ему нужно время, чтобы прийти в себя», — цитирует супругу велосипедиста Рамону VeloNews.
Отметим, что это уже, к сожалению, не первые серьезные травмы в карьере голландца. К примеру, в прошлом году на «Туре Фландрии» он разбился и получил травму головы, а затем был вынужден покинуть «Тур де Франс» из-за двойного перелома лопатки.
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Фото Cycling Weekly260
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— Не знаю, что хуже — то, что муж написал: «Давай расстанемся», или то, что через две минуты прислал другую sms-ку: «Извини, это не тебе»?