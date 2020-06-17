Спорт

Виноваты гуси: многократный чемпион мира по велоспорту разбился на тренировке (фото)

Четырехкратный чемпион мира в командных гонках, 36-летний голландский велогонщик Ники Терпстра получил серьезные травмы на тренировке, сообщает VeloNews.

Во время тренировочного заезда команда Терпстры объезжала небольшую стаю гусей на дороге. В результате голландец, вылетев в кювет, ударился о большой камень и получил переломы ребер и ключицы, коллапс легкого и сотрясение мозга.

Ники Терпстра получил при падении серьезные травмы

Жена велосипедиста (на фото с мужем в заголовке) в общении с журналистами заявила, что жизни Терпстры ничего не угрожает.

«Ники сильно разбился. Он в больнице, ему придется пробыть там еще несколько дней. Смертельной опасности нет, но ему нужно время, чтобы прийти в себя», — цитирует супругу велосипедиста Рамону VeloNews.

Отметим, что это уже, к сожалению, не первые серьезные травмы в карьере голландца. К примеру, в прошлом году на «Туре Фландрии» он разбился и получил травму головы, а затем был вынужден покинуть «Тур де Франс» из-за двойного перелома лопатки.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что легендарный велогонщик Ян Ульрих угрожал убить девушку.

Фото Cycling Weekly

260

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter