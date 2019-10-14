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Шоу-бизнес

Найдена мертвой 25-летняя южнокорейская поп-звезда Солли (фото, видео)

17:50 14 октября 2019 276
Солли
Анна ДЖЕДЖУЛА, «ФАКТЫ»

Южнокорейская певица, актриса и модель Чхве Чжин Ри, больше известная в мире, как Солли, найдена мертвой у себя дома. Ей было 25 лет. Девушку обнаружил ее менеджер — после того, как она перестала отвечать на звонки.

Ранее Солли была участницей герл-группы F (x). Она ушла из коллектива в 2015 году, чтобы сосредоточиться на карьере актрисы. После трехлетнего перерыва Солли возобновила свою музыкальную карьеру в 2018 году с синглом «Dayfly».

Как сообщает издание Metro, полиция не нашла никаких следов преступления и пришла к выводу, что причиной смерти стало самоубийство в результате депрессии. Однако предсмертная записка отсутствует.

Солли подвергалась травле в соцсетях из-за слишком свободного поведения, смелого имиджа и «пропаганды» западной культуры.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что брат Кейт Миддлтон Джеймс рассказал, как она и другие члены семьи спасли его от самоубийства.

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