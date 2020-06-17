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Гламур

«Копия папы»: яркие фото сына Ирины Билык и Аслана Ахмадова растрогали сеть

13:34 17 июня 2020
Ахмадов и Билык с сыном

Российский режиссер Аслан Ахмадов растрогал сеть фото своего с Ириной Билык сына Табриза.

Он сделал серию снимков мальчика с летними ягодами и отметил, что очень бы хотел «вернуться в возраст» сына. «Когда меня спрашивают, если бы можно было вернуть время назад, то в каком возрасте я хотел бы оказаться, то я, не задумываясь, отвечаю, что хотел бы вернуться в то время, когда мне было 5−6 лет», — написал Аслан.

Ахмадов

Ахмадов

Он объяснил, что именно его привлекает в этом «возвращении». «Самое прекрасное и беззаботное время, когда ты ещё совсем не знаешь жизнь и абсолютно все для тебя открывается впервые и вновь, когда тебя абсолютно все любят, молоды счастливы твои родители, а ты убежден, что так будет ВСЕГДА», — добавил Ахмадов.

Ахмадов

Ахмадов

Ахмадов

Поклонникам режиссера очень понравились его мысли и фото мальчика. Они отметили, что Табриз — копия папы. «Красивый мальчик, папин сын», — пишут комментаторы.

Ахмадов

Ахмадов

Напомним, недавно Билык рассказала, сколько она заплатила суррогатной матери, которая родила Табриза.

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