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«Копия папы»: яркие фото сына Ирины Билык и Аслана Ахмадова растрогали сеть
Российский режиссер Аслан Ахмадов растрогал сеть фото своего с Ириной Билык сына Табриза.
Он сделал серию снимков мальчика с летними ягодами и отметил, что очень бы хотел «вернуться в возраст» сына. «Когда меня спрашивают, если бы можно было вернуть время назад, то в каком возрасте я хотел бы оказаться, то я, не задумываясь, отвечаю, что хотел бы вернуться в то время, когда мне было 5−6 лет», — написал Аслан.
Он объяснил, что именно его привлекает в этом «возвращении». «Самое прекрасное и беззаботное время, когда ты ещё совсем не знаешь жизнь и абсолютно все для тебя открывается впервые и вновь, когда тебя абсолютно все любят, молоды счастливы твои родители, а ты убежден, что так будет ВСЕГДА», — добавил Ахмадов.
Поклонникам режиссера очень понравились его мысли и фото мальчика. Они отметили, что Табриз — копия папы. «Красивый мальчик, папин сын», — пишут комментаторы.
Напомним, недавно Билык рассказала, сколько она заплатила суррогатной матери, которая родила Табриза.
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— Люся, а зачем столько кактусов у тебя на окне? Небось, чтобы мужики не залезали? — Нет, Катя, чтобы не выпрыгивали...