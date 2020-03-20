Красавчик: Ирина Билык показала сына за рулем (фото)

Шоу-бизнес

Популярная украинская певица Ирина Билык, которая ранее рассказала о пятерых мужьях, восхитила поклонников фото младшего сына.

Артистка рассказала, как проводит время дома. «Очень рада, что наконец-то могу уделить предостаточно времени своим любимым сыновьям — Глебу и Табризу. А кому вы посвящаете своё свободное время в период карантина?», — спросила она у подписчиков.

«Какой красавчик», «Очень хорошенький мальчик», — написали певице в комментариях.

Поклонники Билык также отметили, что посвящают время семье, а некоторые вынуждены ходить на работу.

Напомним, ранее беременная Джамала показала, как проводит время на карантине.

Также Настя Каменских показала видео, на котором они с Потапом спорят из-за фильма, а потом муж бросает в жену пультом.

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