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Красавчик: Ирина Билык показала сына за рулем (фото)
Популярная украинская певица Ирина Билык, которая ранее рассказала о пятерых мужьях, восхитила поклонников фото младшего сына.
Артистка рассказала, как проводит время дома. «Очень рада, что наконец-то могу уделить предостаточно времени своим любимым сыновьям — Глебу и Табризу. А кому вы посвящаете своё свободное время в период карантина?», — спросила она у подписчиков.
«Какой красавчик», «Очень хорошенький мальчик», — написали певице в комментариях.
Поклонники Билык также отметили, что посвящают время семье, а некоторые вынуждены ходить на работу.
Напомним, ранее беременная Джамала показала, как проводит время на карантине.
Также Настя Каменских показала видео, на котором они с Потапом спорят из-за фильма, а потом муж бросает в жену пультом.
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