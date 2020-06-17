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Украина

Состав делегации будет меняться: Ермак сделал важное заявление о переговорах по Донбассу

13:41 17 июня 2020
Андрей Ермак

Изменение состава делегации в Трехсторонней контактной группе, в которую привлекли журналистов Гармаша, Казанского и других переселенцев, — право Украины. Об этом глава Офиса президента Андрей Ермак заявил в интервью LB.ua.

«Поменять состав делегации является правом Украины. Мы его поменяли, утвердили, получили поддержку со стороны французских, немецких партнеров. Точно такое же наше суверенное право — как одной из сторон Трехсторонней контактной группы — пригласить к работе экспертов, приглашенных гостей, кого угодно. Так вот, группа из четырех человек, которых мы ввели на первом заседании политической подгруппы, будет расширена. Их будет намного больше», — сказал Ермак.

Он утверждает, что руководители делегации будут формировать группу представителей в зависимости от аспекта обсуждений. Их основная цель — консультации, участие в обсуждении законодательных актов.

«В Минских соглашениях прописано, что законодательные акты должны быть согласованы с представителями территорий. Но не прописана процедура согласования, не прописано, кто такие представители территорий и так далее. Из этого тупика нужно выходить», — отметил Ермак.

По его словам, именно для согласования в состав ТКГ ввели представителей гражданского общества.

Ранее сообщалось, что журналист Денис Казанский в интервью «ФАКТАМ» рассказал, как Украина восстановит контроль над Донбассом.

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