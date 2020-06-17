Украинец в Чехии устроил голодовку из-за невыплаты зарплаты заробитчанам

Украина

В чешском городе Добржиши объявил голодовку закарпатец Ярослав Чепа. Он протестует против невыплаты денег заробитчанам. Напомним, власти Чехии неоднократно заявляли, что нуждаются в украинских трудовых мигрантах. Еще в разгар карантина Чехия одной из первых европейских стран возобновила выдачу рабочих виз украинцам.

Основатель общественной организации «Сizinec není otrok» («Иностранец не раб») Ярослав Чепа установил под стенами завода Bobcat плакат и два флага — Чехии и Украины. По его словам, он сидит на стуле и пьет только воду в знак протеста против мошенников, которые не выплачивают обещанные за работу деньги украинским работникам.

Несколько месяцев назад в организацию Чепы обратились несколько украинцев, которые недополучили часть зарплаты. Организация несколько раз обращалась и к руководству предприятию, где работали эти люди, и к так называемой «агентурной компании-посредника», которая занимается трудоустройством и расчетом с работниками. Но удовлетворительного ответа не было.

Сейчас, по словам Чепы, по его учету, долг перед украинскими работниками составляет около 400 тысяч чешских крон (более 450 тысяч гривен).

Чепа заявил, что этой акцией протеста он хотел привлечь внимание к тому, что обман заробитчан — это очень большая проблема — не только здесь, в Чехии, но и в целом в Европе, где работают наши граждане, передает «Радио Свобода».

После того, как ситуацию под контроль взяло украинское консульство в Чехии, работодатель начал выплачивать задолженность украинским работникам.

15 июня было выплачено 2 зарплаты, это примерно 40 тысяч крон. Также представителей посольства заверили, что не позднее 29 июня будут выплачены остальные 7 зарплат, это около 150 тысяч крон.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что еще одна страна ЕС начала выдавать украинцам рабочие визы. После этого в пунктах пропуска на украинско-польской границе постоянно наблюдаются огромные очереди.

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