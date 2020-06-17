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Происшествия

В лесу в Славутиче нашли закопанными тела пропавших мужчины и женщины (фото, видео)

15:09 17 июня 2020
Криминалисты

В лесу в Киевской области найдены тела двух жителей города Славутича — мужчины и женщины, которые пропали более недели назад. Ранее в Кривом Роге задержали каннибала, который убил свою сожительницу.

О пропаже мужчины в полицию сообщили еще 9 июня — он два дня не выходил на связь с родными. Полицейские установили, что он общался с женщиной, которая также пропала, а в ее квартире были обнаружены следы, вероятно, крови. В самом же помещении был беспорядок.

Как сообщают в ГУНП в Киевской области, тела пропавших обнаружили закопанными в лесу.

Правоохранители установили человека, которого обоснованно подозревают в причастности к убийству пары. Его разыскивают.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 115 (Умышленное убийство) УК. Санкция статьи предусматривает наказание в виде тюремного заключения до пожизненного.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», зимой этого года в Киевской области задержали мужчину, который в 2012 году убил таксиста и закопал его тело в поле.

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