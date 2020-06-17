Происшествия

Перед падением самолета с борта поступил сигнал бедствия: новые детали ЧП в Одессе (фото)

17 июня в ходе очередного испытательного полета обновленного самолета «Дельфин» в Одессе погибли военный летчик первого класса, летчик-испытатель полковник запаса Олег Синица и его коллега, летчик Юрий Жуковский.

Как стало известно «ФАКТАМ», перед падением самолета (специалисты, правда, именуют это вынужденной посадкой) с борта поступил сигнал бедствия. Говорят, одному из пилотов стало плохо.

На ГП «Одесский авиационный завод» (входит в состав концерна «Укроборонпром»), где создавалась эта авиамашина, каких-либо комментариев пока не дают. Подчеркивают только, что оба погибших летчика — профессионалы высочайшего класса. В особенности Олег Синица, за плечами которого свыше 3 тысяч часов налета.

Олег Синица

«Он начальник летно-испытательной станции нашего предприятия, один из кадровых сотрудников, ветеран. Именно его усилиями, благодаря его опыту созданный „Дельфин“ постоянно совершенствовался. Причем эти новшества Олег Николаевич внедрял постоянно, можно сказать, после каждой серии испытательных полетов…» — говорят коллеги погибшего. Подчеркивают, что «Дельфин» был, можно сказать, детищем Олега Синицы.

Отмечают, что проект легкого самолета Y1 «Дельфин» на предприятии разработали, реализовали и продвигали по собственной инициативе. Это воздушное судно может выполнять широкий спектр задач.

"Дельфин" в заводском цеху

«Y1 „Дельфин“ является легким четырехместным одномоторным и очень экономичным самолетом. Данную модель отличают легкость управления и гибкость применения. Он может использоваться как для тренировки пилотов гражданской и военной авиации, так и в качестве патрульного самолета для наблюдения за приграничными зонами, выявления лесных пожаров. Еще применим как легкий пассажирских самолет», — комментируют специалисты.

Подчеркивают, что эта модель как нельзя лучше подходит для первых тренировочных полетов курсантов — будущих летчиков: на ней они с удовольствием осваивают азы летного дела.

"Дельфин"

Специалисты акцентируют внимание: «Для большей безопасности на „Дельфине“ установлена специальная система спасения: в случае нештатной ситуации самолет вместе с пилотами и пассажирами опускается на парашюте. Благодаря этому решению становится возможным спасение и человеческих жизней, и самого самолета…»

Кроме того, как заявила главный инженер завода Диана Никифоренко, техническое состояние самолета полностью соответствовало всем требованиям.

По словам начальника Одесского регионального главка Нацполиции Олега Беха, установлено, что самолет проходил сертификационные испытания. С места происшествия полицейские изъяли план полета, в котором указаны его цель и маршрут.

«По предварительной информации, причиной аварии могло стать ухудшение самочувствия пилота, который находился за штурвалом», — подтвердил Бех.

Сейчас решается вопрос о создании комиссии, которая предоставит выводы о техническом состоянии самолета. По их результатам и выводам судебно-медицинской экспертизы о причине смерти погибших будет принято решение об окончательной правовой квалификации события.

Предварительно событие квалифицировано по ч. 3 ст. 276 («Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта») Уголовного кодекса Украины.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в начале мая под Днепром упал частный одномоторный самолет — пилот и пассажир погибли.

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