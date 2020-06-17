Криштиану Роналду трогательно поздравил сына с 10-летием (фото)

Спорт

Обладатель пяти «Золотых мячей», форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду поздравил своего сына, родившегося от суррогатной матери, с днем рождения. В среду, 17 июня, Криштиану-младшему исполнилось 10 лет.

«Не могу поверить, что моему мальчику уже 10 лет! Время летит… Я всегда гордился тобой, очень сильно тебя люблю. Поздравляю, сын! Это счастливый день! Я так сильно тебя люблю!» — написал португалец в Instagram.

Отметим, что знаменитый отец может подарить сыну на день рождения еще один подарок, ведь поздно вечером 17 июня Криштиану Роналду наверняка выйдет на поле в финальном поединке Кубка Италии «Ювентус» — «Наполи».

Напомним, что у 35-летнего Роналду четверо детей. Кроме Криштиану-младшего, это родившиеся в июне 2017-го близнецы Ева и Матео, а также появившаяся на свет в ноябре 2017-го дочь Алана Мартина.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Криштиану-младший блистает в футболке «Ювентуса».

Фото Instagram

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