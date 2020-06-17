Украина

Запретят выезжать за границу и садиться за руль: в Раде готовят "бомбу" для должников по коммуналке

Депутаты от большинства предложили предельно ужесточить наказание для должников по жилищно-коммунальным услугам. В дополнение к судебному преследованию неплательщиков, предлагается ввести те же меры, что ранее были опробованы на злостных должниках по алиментам.

Так, за задолженность по жилищно-коммунальным услугам гражданину предлагается запретить выезд за границу, приостановить право на управление автомобилем, временно ограничить возможность охотиться и в принципе пользоваться огнестрельным, пневматическим оружием и резинострелами.

Ограничения предлагается ввести до погашения долга в полном объеме. Параллельно предлагается ввести штрафы за задолженность по ЖКХ: за просроченные на один год платежи — 20%, за неуплату в течение двух лет — 30%, за трехлетний долг — 50% от суммы задолженности.

Напомним, до конца карантина останется в силе закон, который запрещает начислять штрафы и пеню за просрочку по оплате коммунальных услуг. Однако в мае Рада приняла за основу проект закона, разрешающий исполнительным службам взламывать двери в квартирах неплательщиков и отключать их от коммунальных услуг.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

124

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter