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Происшествия

На известного адвоката Найема завели дело по заявлению брата Ермака: что произошло

18:07 17 июня 2020
Маси Найем

Шевченковский районный суд г. Киева решил, что полиция должна открыть дело по заявлению Дениса Ермака, брата главы Офиса президента, против адвоката Маси-Мустафа Найема. Это связано с нашумевшим «делом о пленках».

«Речь все о той же истории — якобы я получал какие-то деньги и передавал их брату Андрею за назначение каких-то людей на какие-то должности. Мне очевидно, что весь этот шум имеет только одну конкретную цель — атака и давление на брата. Но если вы сказали А, говорите и Б. Предоставьте доказательства или отвечайте по закону за ложь», — написал Денис Ермак в своем Facebook.

Он также заявил, что предоставит всю необходимую информацию следственным органам, в том числе образцы своего голоса.

Ранее сообщалось, что в связи со скандальными пленками делом Дениса Ермака займется НАБУ.

Фото: Facebook/Masi Nayyem

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