Пленки Ермака: в сеть попали скандальные документы и новое видео

Украина

В сети продолжается противостояние и «война компроматов» между нардепом от партии «Слуга народа» Гео Леросом и главой Офиса президента Андреем Ермаком.

После того, как Ермак высказал мнение о том, что скандальное видео с его братом используется для борьбы с украинской властью, свой «удар» решил нанести нардеп Лерос.

Вечером во вторник, 31 марта, он разместил на странице в Facebook очередную порцию якобы доказательств фактов коррупции в окружении главы ОП.

В частности, Лерос приводит документы, из которых читателю должно, по его задумке, стать понятным, что назначение Владимир Купчака на должность главы «Энергоатома» якобы лоббировали высокие покровители, при этом речь шла о суммах в миллионы гривен (или долларов).

«Посмотрите внимательно, кто его лоббировал в официальном обращении на премьер-министра, что соответствует видео, которое я также присоединяю, где люди связанные с Денисом обсуждают как возьмут с Купчака за должность 5 (похоже, что миллионов)», — пишет народный избранник.

«Андрей Борисович пытался снизить градус», — саркастически отмечает нардеп.

Напомним, скандал возник после того, как нардеп от «Слуги народа» Гео Лерос обнародовал видеозаписи, на которых человек, похожий на брата главы Офиса президента Андрея Ермака — Дениса Ермака — проводит переговоры о назначении на различные государственные должности.

После обращения народного депутата Украины Гео Лероса, САП открыла уголовное производство по факту возможного совершения коррупционных преступлений при назначении лиц в органы государственной власти. Досудебное расследование поручено детективам НАБУ.

Сам Денис Ермак считает пленки нарезкой.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что в отношении Лероса ГБР открыло уголовное производство сразу по четырем статьям.

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