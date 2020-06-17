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Тернополь ужесточает карантин: проверки общественного транспорта будут ежедневными
В Тернополе из-за новых инфицированных коронавирусом решено усилить карантин. В городе решили ввести ежедневные проверки транспорта, рынков и ТРЦ. Установлены очень жесткие ограничения для кафе и ресторанов.
В городском транспорте инспекторы будут проверять ношение пассажирами масок и общее количество людей в салоне (не больше, чем количество сидячих мест).
В кафе и ресторанах посетителям запретили находиться более двух часов. Соответственно, под запретом массовые и длительные мероприятия (банкеты, свадьбы).
В торгово-развлекательных центрах и на рынках администрацию обязали разграничить потоки входящих и выходящих, то есть сделать отдельные вход и выход. Должна быть дистанционная разметка и проверка температуры на входе. Заведениям-нарушителям грозит закрытие.
Напомним, в городе с начала эпидемии выявили 246 заболевших COVID-19. 92 человека уже выздоровели, двое скончались. В области эпидситуацию с коронавирусом признали неблагополучной. Зафиксированы вопиющие случаи нарушения карантинных правил.
Фото Ternopil. shtabCovid/Facebook39
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— Не знаю, что хуже — то, что муж написал: «Давай расстанемся», или то, что через две минуты прислал другую sms-ку: «Извини, это не тебе»?