Тернополь ужесточает карантин: проверки общественного транспорта будут ежедневными

Украина

В Тернополе из-за новых инфицированных коронавирусом решено усилить карантин. В городе решили ввести ежедневные проверки транспорта, рынков и ТРЦ. Установлены очень жесткие ограничения для кафе и ресторанов.

В городском транспорте инспекторы будут проверять ношение пассажирами масок и общее количество людей в салоне (не больше, чем количество сидячих мест).

В кафе и ресторанах посетителям запретили находиться более двух часов. Соответственно, под запретом массовые и длительные мероприятия (банкеты, свадьбы).

В торгово-развлекательных центрах и на рынках администрацию обязали разграничить потоки входящих и выходящих, то есть сделать отдельные вход и выход. Должна быть дистанционная разметка и проверка температуры на входе. Заведениям-нарушителям грозит закрытие.

Напомним, в городе с начала эпидемии выявили 246 заболевших COVID-19. 92 человека уже выздоровели, двое скончались. В области эпидситуацию с коронавирусом признали неблагополучной. Зафиксированы вопиющие случаи нарушения карантинных правил.

Фото Ternopil. shtabCovid/Facebook

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