26.66 / 26.88 29.78 / 30.24
Киев: +24
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

Тернополь ужесточает карантин: проверки общественного транспорта будут ежедневными

20:23 17 июня 2020
троллейбус

В Тернополе из-за новых инфицированных коронавирусом решено усилить карантин. В городе решили ввести ежедневные проверки транспорта, рынков и ТРЦ. Установлены очень жесткие ограничения для кафе и ресторанов.

В городском транспорте инспекторы будут проверять ношение пассажирами масок и общее количество людей в салоне (не больше, чем количество сидячих мест).

В кафе и ресторанах посетителям запретили находиться более двух часов. Соответственно, под запретом массовые и длительные мероприятия (банкеты, свадьбы).

В торгово-развлекательных центрах и на рынках администрацию обязали разграничить потоки входящих и выходящих, то есть сделать отдельные вход и выход. Должна быть дистанционная разметка и проверка температуры на входе. Заведениям-нарушителям грозит закрытие.

Напомним, в городе с начала эпидемии выявили 246 заболевших COVID-19. 92 человека уже выздоровели, двое скончались. В области эпидситуацию с коронавирусом признали неблагополучной. Зафиксированы вопиющие случаи нарушения карантинных правил.

Фото Ternopil. shtabCovid/Facebook

39

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

карантин

Карантин в Украине продлили до конца июля: что будет под запретом

погода

Циклон Octavia не хочет покидать Украину: синоптики рассказали о новых погодных сюрпризах до конца недели

троллейбус

Тернополь ужесточает карантин: проверки общественного транспорта будут ежедневными

задержали бандитов в Одессе

В Одессе задержали молодчиков, устроивших разборки со стрельбой в центре города

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер