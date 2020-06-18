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Курс на Азов: в США одобрили продажу Украине патрульных катеров на 600 млн долларов
Помимо передачи Украине военной помощи на 60 миллионов долларов США открывают для нашей страны возможность покупки недостающей ей техники.
В частности, на днях Государственный департамент Соединенных Штатов одобрил продажу до 16 патрульных катеров Mark VI и необходимого для них оборудования. Общая сумма сделки — 600 миллионов долларов.
Об этом сообщает Агентство по вопросам оборонного сотрудничества США.
В частности, украинские военные смогут купить 16 катеров; 32 пушки MSI Seahawk A2; 20 электрооптических инфракрасных радаров (FLIR) — 16 установленных и 4 запасных; 16 акустических систем дальнего действия (LRAD) 5 км; 16 идентификационных систем (IFF); 40 пушек МК44 (32 установленных и 8 запасных); коммуникационное оборудование; вспомогательное оборудование; запчасти и инструменты.
«Украина будет использовать эти суда для лучшей защиты своих территориальных вод и защиты других морских интересов», — отмечают в агентстве.
Также в пакет входят технические данные и публикации; обучение персонала и учебное оборудование; Государственные и подрядные службы США, инженерные, технические и логистические службы поддержки.
«Это будет поддерживать цели внешней политики и цели национальной безопасности Соединенных Штатов, улучшая безопасность страны-партнера, которая является силой политической стабильности и экономического прогресса в Европе», — говорится в сообщении.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что в соответствии с рекомендациями Министерства обороны США, Конгресс утвердил весь пакет помощи Украине в сфере безопасности на 2020 год на сумму 250 млн долларов по программе «Инициатива помощи Украине в сфере безопасности» (USAI). Особый акцент сделан на поддержку Военно-морских сил ВСУ, учитывая агрессию РФ в Черном и Азовском морях. Украине также предоставят средства контрбатарейной борьбы, транспорт, медицинское оборудование и другую помощь.16
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