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Украина

Не только Javelin: США передают Украине военную помощь на 60 миллионов долларов (фото)

11:50 17 июня 2020
Военная помощь США Украине

США передают в Украину очередной транш военной помощи, в том числе и противотанковые ракеты Javelin.

Как передают в посольстве Украины в США, к передаче готовится груз стоимостью более 60 миллионов долларов. Помимо ракет Javelin в нем есть рации и боеприпасы.

«США настойчиво стоят на стороне Украины в поддержке ее суверенитета и территориальной целостности перед лицом российской агрессии», — отметили в посольстве.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Америке не планируют сокращать уровень финансирования программ военной помощи Украине по линии Госдепартамента и Пентагона.

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