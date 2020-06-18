26.66 / 26.88 29.78 / 30.24
Киев: +19
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

Дожди с грозами не отступят: синоптик предупредила о погоде в ближайшие дни

7:17 18 июня 2020
дождь

До конца недели дожди не покинут территорию Украины. Без осадков останутся лишь отдельные районы на северо-востоке. Во всех остальных регионах ливни будут сопровождаться грозами и порывами ветра до 20 м/с. Не исключены повреждения природных объектов и инфраструктуры, как это было во время предыдущего периода обильных осадков.

18 июня объявлен «желтый» уровень опасности из-за шквального ветра — такого же, как в Киеве 17 июня. В грозу ветер может усилиться до 15−20 м/с.

карта

19 июня грозы продолжатся. Температура будет колебаться от умеренных +23 в Закарпатье до +32 на востоке.

карта

20 июня синоптики снова ожидают дождей с грозами. Солнечно будет лишь в Харьковской, Донецкой и Луганской областях.

карта

Что о погоде думают в Украинском гидрометцентре и что обещают народные приметы, читайте в статье «Циклон Octavia не хочет покидать Украину: синоптики рассказали о новых погодных сюрпризах до конца недели».

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

61

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

похороны

Похороны отца Порошенко перенесли из-за суда

Вступительная кампания

Готовьте деньги: в МОН рассказали, сколько будет стоить год обучения в вузах

Коронавирус

Заражение COVID-19: ученые рассказали о важных мерах предосторожности в общем туалете

Горящий автомобиль в Дижоне

Вооруженные чеченские "патрули" на улицах Дижона: что происходит в столице Бургундии

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер