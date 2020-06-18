Похороны отца Порошенко перенесли из-за суда

Украина

Похороны отца пятого президента Украины перенесены. Церемония прощания с Алексеем Ивановичем Порошенко, скончавшимся 16 июня, а также панихида и погребение отложены до пятницы 19 июня.

Перенести похороны отца Петра Порошенко пришлось из-за назначенного на 18 июня судебного заседания. Пятого президента Украины вызвали в Печерский суд Киева. Об этом сообщил пресс-секретарь политика Святослав Цеголко. Офис генерального прокурора намерен потребовать взятия Петра Порошенко под стражу.

Алексей Порошенко скончался 16 июня после инсульта. 19 июня в 10.00 в Свято-Михайловском монастыре отслужат панихиду. Церемония прощания состоится в 12.00 в клубе Кабинета министров (Киев, ул. Институтская, 7).

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