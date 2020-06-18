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Медреформу нужно передать Раде реформ Михаила Саакашвили, — эксперт
После того как 17 июня Максим Степанов не явился на заседание Комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования, а вместо себя прислал двух заместителей, политолог Алексей Голобуцкий предложил передать вопрос дальнейшего продолжения медицинской реформы Раде реформ Михаила Саакашвили.
На Комитете министр должен был представить свое видение продолжения медреформы, от которой зависит судьба кредита МВФ в размере 5 млрд долларов по программе Stand-bу. Украина уже взяла на себя соответствующие обязательства, пишет РБК-Украина.
«Степанов неоднократно критиковал Уляну Супрун, называл ее действия экспериментом и призывал все менять. Но дальше слов до сих пор не продвинулся. Напомню, что министром его назначили в конце марта — а значит, было время сформировать хотя бы рамочную концепцию дальнейших действий по реформированию медицинской сферы и начать диалог. Прятаться за спинами замов долго не получится — продолжения медреформы от Украины требует МВФ. Не говоря уже о том, что состояние украинской медицины не устраивает никого — ни пациентов, ни самих медиков», — приводит издание слова Голобуцкого.
Политолог считает, что разблокировать процесс продолжения медреформы может Михаил Саакашвили. Он также предлагает проведение парламентских слушаний по этому вопросу, на которые необходимо пригласить и представителей МВФ.41
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