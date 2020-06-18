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Украина

Названо имя героя, погибшего в результате обстрела боевиков на Донбассе 17 июня

11:25 18 июня 2020
военный

На Донбассе при вражеском обстреле 17 июня погиб военнослужащий с Волыни Илья Струк. 24-летний гранатометчик был смертельно ранен во время несения боевого дежурства возле Торецка Донецкой области.

Старший матрос Илья Струк был родом из села Летничье Волынской области. Школу закончил в городе Владимир-Волынский. Был призван на военную службу и приписан к воинской части в Мариуполе.

Друзья военного рассказывают, что на фронт он попал в 2014 году.

Напомним, за май 2020 года на фронте погибли четверо украинских военных.

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