Гламур

Эмбер Херд крутила «роман втроем» с Илоном Маском и Карой Делевинь, когда была замужем за Джонни Деппом (фото)

Судебная битва между бывшими супругами Джонни Деппом и Эмбер Херд продолжается. В новых свидетельствах утверждается, что Эмбер, будучи замужем за Джонни, крутила «роман втроем» с миллиардером-бизнесменом Илоном Маском и британской супермоделью Карой Делевинь. Обе дамы известны, как бисексуалки.

Как пишет издание Daily Mail, сосед Деппа Джош Дрю дал показания, что видел трио в пентхаусе звезды «Пиратов Карибского моря» в 2016 году. Они все вместе провели там ночь.

Дрю, который ранее была женат на лучшей подруге Херд Рокель Пеннингтон, также говорит, что экс-супруга рассказывала ему о том, что у Херд были отношения с Делевинь за спиной Деппа, а также групповой секс с Делевинь и Маском.

После разрыва с Джонни Эмбер некоторое время открыто встречалась с Маском. Пара заявляла, что их отношения начались уже после расставания Херд с Деппом. Однако актер обвинял бывшую жену в измене и утверждал, что Маск неоднократно посещал Эмбер в его отсутствие.

Джонни Депп и Эмбер Херд поженились в феврале 2015 года. В мае 2016-го актриса подала на развод и обвинила мужа в домашнем насилии. Официально развод был оформлен в 2017 году. Позже Депп подал на Херд в суд, требуя 50 миллионов долларов компенсацию за клевету, которая нанесла значительный урон его карьере.

Эмбер и Илон

Эмбер и Кара

Ранее «ФАКТЫ» писали, что в сети появилась запись телефонного разговора Джонни и Эмбер, в ходе которого актриса призналась, что сама избивала мужа.



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