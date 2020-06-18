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Стало известно о задержании подозреваемого в убийстве мужчины в Фастове
В Фастове (Киевская область) полицейские задержали 27-летнего парня, которого разыскивали по подозрению в причастности к убийству местного жителя.
Как сообщают в ГУНП в Киевской области, жителя Одесской области задержали ночью на одной из улиц Фастова. О задержанном известно, что мужчина уже имел проблемы с законом, и что ему было заочно сообщено о подозрении в совершении преступления по ч.1 ст. 115 (Умышленное убийство). Также была избрана мера пресечения — содержание под стражей.
В полиции напомнили, что незадолго до своей смерти мужчина познакомился с одесситом. Они якобы приятельствовали, однако все это время ссорились. Последняя из ссор переросла в драку, а затем и убийство.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», 30-летнего жителя Фастова обнаружили мертвым на улице Небесной Сотни.
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