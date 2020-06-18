Онлайн-торговля повысит доступность лекарств, — эксперт

Здоровье и медицина

Законопроект о дистанционной торговле медицинскими препаратами должен способствовать стремительному развитию логистических цепочек быстрой и безопасной доставки медикаментов, оптимизации складских аптечных затрат и в результате — снижению потребительских цен. Такое мнение высказал начальник Управления реформ медицинской помощи Департамента реформ и развития медицинской помощи МОЗ Украины Константин Надутый, комментируя перспективы дистанционной торговли лекарственными препаратами, вероятные факторы пользы или опасности для украинских граждан новой версии Закона «О лекарственных средствах», работа над которым завершается в стенах Верховной Рады Украины.

«То, что логистика медицинских препаратов должна и будет развиваться, никаких сомнений нет. Особенно с учетом затрат на хранение. Когда-то мне пришлось сталкиваться с планированием аптечного бизнеса. Я увидел ситуацию по затавариванию аптек. В конце концов нам удалось выйти на режим торговли с колес, когда запас составлял 1−2 дня максимум. Это оказалось очень выгодным как для аптек, так и для потребителей, поскольку удалось снизить отпускные цены и повысить рентабельность бизнеса», — говорит Надутый.

Представитель Минздрава констатирует, что содержание огромных аптечных площадей тянет за собой большие финансовые затраты, которые в результате автоматически закладываются в потребительские цены на лекарства. Развязать проблему повышения доступности препаратов, на чем акцентировал внимание законодателей и правительства президент Украины Владимир Зеленский, как раз и призван законопроект, регулирующий правила дистанционной торговли и почтовой доставки медикаментов. Он будет выгоден всем: производителям, аптечным сетям и конечному потребителю.

«С учетом того, что медикаменты являются социально значимой категорией товаров, политика государственного здравоохранения должна быть нацелена на оптимизацию затрат на медицинское обслуживание, о чем, собственно, и сказал президент Зеленский. То есть, убрав нерациональные затраты в стоимости препаратов, можно увеличить доступность лекарств. Поэтому идея законодательного урегулирования рынка дистанционной торговли медикаментами очень своевременна. Теперь очень важно грамотное техническое воплощение этой законодательной инициативы», — резюмировал Константин Надутый.

Как сообщалось ранее, 23 марта 2020 года, в ходе внеочередного заседания, Кабинет министров Украины принял постановление о временном разрешении лицензиатам осуществлять хозяйственную деятельность по дистанционной реализации и почтовой доставке лекарственных средств и сопутствующих медицинских товаров на период действия карантина. Законопроект «О лекарственных средствах» призван законодательно закрепить практику онлайн-торговли и адресной доставки медикаментов в посткарантинный период.

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