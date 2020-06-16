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Украина

Елена Зеленская попала в больницу с двусторонней пневмонией

10:12 16 июня 2020
Елена Зеленская попала в больницу из-за коронавируса

У супруги президента Украины Владимира Зеленского диагностировали двустороннюю полисегментарную пневмонию и госпитализировали в одну из столичных клиник. Напомним, накануне у нее подтведили коронавирусную инфекцию.

Состояние первой леди оценивается как средне-тяжелое, медики считают, что в кислородной дотации пациентка не нуждается.

Как сообщили в Офисе президента, самому Зеленскому и его детям 15 июня сделали новый ПЛР-тест — он показал негативный результат.

Напомним, ранее президента Зеленского уличили в нарушении условий самоизоляции — как оказалось, он продолжает ездить на работу в киевский офис. Как объяснила журналистам спикер главы государства Юлия Мендель, ее шеф не может делегировать полномочия, а некоторые из его функций можно выполнять только из офиса.

При этом Мендель заметила, что Зеленский ограничил свое общение «очень узким кругом» людей, с которыми придерживается социальной дистанции, а все совещания, переговоры и встречи проводит по спецсвязи или по телефону. Например, в понедельник он провел переговоры с премьером Канады Джастином Трюдо, который из-за коронавируса ранее оказался в такой же ситуации, что и его украинский коллега.

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