Политика

В Чернигове "активисты" напали на нардепа от ОПЗЖ, а потом на полицейских: много задержанных (фото, видео)

В четверг, 18 июня, автомобиль народного депутата Украины из ОПЗЖ Вадима Рабиновича забросали яйцами. Ранее во Львове метатели яиц напали на женщин, которые 8 марта решили провести марш за свои права.

Как сообщают в ГУНП в Черниговской области, не называя имени нардепа, «группа радикально настроенных молодых людей пыталась перекрыть движение транспорта нардепа и забросала яйцами его автомобиль».

После этого молодые люди распылили в сторону полицейских баллончик с газом. Серьезно досталось одному из правоохранителей, которого увезли в больницу с «телесными повреждениями».

«Правоохранители уже задержали около десятка участников столкновений и доставили их в Черниговский отдел полиции для дачи показаний. Сейчас идет процесс задержания других активных участников», — сообщили в полиции и добавили, что открыто уголовное производство по статье 345 Уголовного кодекса Украины (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа).

Тем временем сам Вадим Рабинович на своей страничке в соцсетях рассказал, что познакомился в Чернигове с «интересными радикалами, которые бегали за нашими машинами, блокировали дорогу и разбрасывали продукты сельского хозяйства».

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», «слуга народа» Максим Бужанский стал жертвой «яичной атаки» после участия в эфире одного из телеканалов.

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