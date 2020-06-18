- 16:15 На Печерске в Киеве неизвестные громили элитные автомобили
- 16:12 Разведка станет эффективнее: на вооружение ВСУ поступил беспилотник с впечатляющими характеристиками
- 16:12 Роскошный гол украинца вывел его команду в финал Кубка Чехии
- 15:54 "И вечный бой": суд снова "запретил" называть проспект в Харькове именем Жукова
- 15:44 В Чернигове "активисты" напали на нардепа от ОПЗЖ, а потом на полицейских: много задержанных
- 15:37 Трамп искренне верил, что власти Украины в 2016 году действовали против него
- 15:24 Стало известно, как Елену Зеленскую лечат от коронавируса
- 15:24 В Киеве пожар на подстанции обесточил Русановку и Березняки: первое видео с места ЧП
- 15:22 В Раде не хотят видеть Шкарлета главой Минобразования
- 15:03 Министр Степанов на своем месте, — Карасев
- 15:00 Рада поддержала законопроект Зеленского о референдуме
- 14:55 «Фармацевтическая отрасль не стала сверхприбыльной из-за коронавируса – спрос на лекарства упал», — эксперт
В Чернигове "активисты" напали на нардепа от ОПЗЖ, а потом на полицейских: много задержанных (фото, видео)
В четверг, 18 июня, автомобиль народного депутата Украины из ОПЗЖ Вадима Рабиновича забросали яйцами. Ранее во Львове метатели яиц напали на женщин, которые 8 марта решили провести марш за свои права.
Как сообщают в ГУНП в Черниговской области, не называя имени нардепа, «группа радикально настроенных молодых людей пыталась перекрыть движение транспорта нардепа и забросала яйцами его автомобиль».
После этого молодые люди распылили в сторону полицейских баллончик с газом. Серьезно досталось одному из правоохранителей, которого увезли в больницу с «телесными повреждениями».
«Правоохранители уже задержали около десятка участников столкновений и доставили их в Черниговский отдел полиции для дачи показаний. Сейчас идет процесс задержания других активных участников», — сообщили в полиции и добавили, что открыто уголовное производство по статье 345 Уголовного кодекса Украины (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа).
Тем временем сам Вадим Рабинович на своей страничке в соцсетях рассказал, что познакомился в Чернигове с «интересными радикалами, которые бегали за нашими машинами, блокировали дорогу и разбрасывали продукты сельского хозяйства».
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», «слуга народа» Максим Бужанский стал жертвой «яичной атаки» после участия в эфире одного из телеканалов.249
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Приходит жена домой навеселе. Муж из спальни говорит: — Солнышко мое, что это у тебя там упало? — Моя шубка... — А почему с таким грохотом? — Твое солнышко из нее вылезти не успело!..