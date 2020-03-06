Украина

Нардеп Бужанский заявил, что на него ночью напали 40 человек

Нардеп от «Слуги народа» Максим Бужанский, который оскандалился отказом почтить минутой молчания память участников Реводюции достоинства, а затем потребовал позволить выступать в Раде на русском языке, стал жертвой «яичной атаки».

Инцидент произошел после вечернего эфира ток-шоу «Народ против» на телеканале ZIK.

О случившемся в сети сообщил сам депутат.

«В 0:30 толпа персонажей, человек 35−40, с битами, представившихся ветеранами полка Азов, и прибывшая на автомобилях Аа1154 ХІ мицубиси L200 черный, АА0714 Ха белый мерседес-спринтер, с помощью нескольких яиц одержала убедительную победу над моим костюмом», — описал ход событий Бужанский.

Он допустил, что нападение могло быть связано с регистрацией в Раде проекта постановления о выражении недоверия генпрокурору Руслану Рябошапке, одним из инициаторов которого он был.

Тем не менее среди комментаторов поста нардепа нашлись и те, кто не поверил в такое количество нападавших.

Напомним, в Николаеве депутат получил яйцом по голове, когда поздравил земляков с 23 февраля.

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