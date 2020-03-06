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Украина

Нардеп Бужанский заявил, что на него ночью напали 40 человек

10:57 6 марта 2020 398
Нардеп Бужанский заявил, что него ночью напали 40 человек
Юлия ЛУГОВАЯ, «ФАКТЫ»

Нардеп от «Слуги народа» Максим Бужанский, который оскандалился отказом почтить минутой молчания память участников Реводюции достоинства, а затем потребовал позволить выступать в Раде на русском языке, стал жертвой «яичной атаки».

Инцидент произошел после вечернего эфира ток-шоу «Народ против» на телеканале ZIK.

О случившемся в сети сообщил сам депутат.

«В 0:30 толпа персонажей, человек 35−40, с битами, представившихся ветеранами полка Азов, и прибывшая на автомобилях Аа1154 ХІ мицубиси L200 черный, АА0714 Ха белый мерседес-спринтер, с помощью нескольких яиц одержала убедительную победу над моим костюмом», — описал ход событий Бужанский.

Он допустил, что нападение могло быть связано с регистрацией в Раде проекта постановления о выражении недоверия генпрокурору Руслану Рябошапке, одним из инициаторов которого он был.

Тем не менее среди комментаторов поста нардепа нашлись и те, кто не поверил в такое количество нападавших.

Напомним, в Николаеве депутат получил яйцом по голове, когда поздравил земляков с 23 февраля.

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